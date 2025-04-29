بيان هام حول رحلة مرسيليا-الجزائر المُبرمجة غدا
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنها قد أدرجت تعديلا على رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة يوم غد الأربعاء 30 أفريل 2025.
وجاء ذلك، حسب بيان للمؤسسة، تحسبا لإجراءات تنظيمية إتخذتها السلطات المينائية على مستوى مرسيليا.
وعليه فقد تم إدراج تعديل، على رحلة مرسيليا-الجزائر المبرمجة يوم غد الأربعاء. لتصبح على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة باجي مختار 3.
ودعت المؤسسة، المسافرين عبر الرحلة السالفة الذكر، أخذ جميع إحتياطاتهم. والتوجه لميناء الركوب بغرض إتمام عمليات التسجيل التي تنطلق على الساعة 10:00 صباحا.
كما تعتذر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.
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