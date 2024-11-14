بيان هام حول “عدل 3”

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل -، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفيا، فندت فيه ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حصص عدد من ولايات الوطن من برنامج صيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.

وجاء في البيان “على إثر ما تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، بخصوص حصص عدد من ولايات الوطن من برنامج صيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، تفند الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة”.

واعتبرت الوكالة – يضيف البيان- هذه المعلومات بالمغلوطة ودعايات مغرضة تهدف لزرع البلبلة وسط المسجلين في برنامج عدل 3.

كما أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أن الحساب الموثق على فايسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي www.aadl.com.dz هما المصدر الوحيد للأخبار الموثوقة والمتعلقة بنشاطاتها.

وفي الأخير، أشارت الوكالة إلى أنها قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد مسيري هذه الصفحات وكل من ساهم في نشر وترويج هذه الأخبار والمعلومات الكاذبة.