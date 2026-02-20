بيان هام حول محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن تسجيل خلل تقني ظرفي بمحطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بولاية وهران، ذات القدرة الإنتاجية المقدرة بـ 300 ألف متر مكعب يومياً.

وحسب بيان للشركة، ترتب عن هذا الخلل، توقف احترازي مؤقت للوحدة. وانعكاس على وتيرة التموين بالمياه الشروب لفائدة المواطنين ببعض أحياء ولاية وهران.

وفور تسجيل الخلل، تم تفعيل البروتوكول التقني المعتمد للتدخل السريع. حيث باشرت الفرق المختصة التابعة لمجمع سوناطراك، بالتنسيق مع الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC). والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (ENGCB). عمليات التشخيص والمعالجة وفق المعايير التقنية والصناعية المعمول بها.

وأكدت الشركة أن التدخل يتم في إطار تحكم كامل في الوضع، مع تجنيد كافة الإمكانات البشرية والتقنية لضمان استكمال الإجراءات التقنية المسطرة في أقرب الآجال. على أن تستأنف المحطة إنتاجها تدريجياً خلال الساعات القادمة. وصولاً إلى استعادة طاقتها القصوى بشكل آمن ومستقر.

كما تطمئن الشركة الجزائرية لتحلية المياه المواطنين بأن هذا الاضطراب يبقى ظرفياً ومحدود الأثر زمنياً. وأن منظومة المتابعة والمراقبة التقنية أثبتت نجاعتها في ضمان سرعة الاستجابة والتحكم في مثل هذه الحالات.

وجددت الشركة التزامها الكامل وقدرتها على تأمين استمرارية الخدمة العمومية في مختلف الظروف، بروح من الاحترافية والمسؤولية.