بيان هام حول مزاعم عن انتشار فيروس إيبولا وحمى ماربورغ في الجزائر

أصدرت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول بعض المعلومات المتعلقة بوجود حالات الإصابة بفيروس إيبولا و حمى ماربورغ النزفية في الجزائر.

وجاء في البيان، أنه على اثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات الإصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، تحرص وزارة الصحة أن توضح إلى أنه لحد اليوم لم يتم التعرف أو تسجيل عن أي حالة من هذه الأمراض على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التعليمات التي تم ارسالها إلى الولايات ذات نقاط دخول دولية (جوية و مينائية و أرضية) كانت تهدف إلى إعلام مهنيي الصحة على هذا المستوى لتعزيز اليقظة نظرا للانتشار المتكرر لهذين المرضين في بعض الدول.

وقد أكد البروفيسور علي عبد الكريم أستاذ الامراض المعدية بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو، أنه لم تسجل اي حالة من هذا المرض، فيما تبقى مصالح المستشفى متاهبة بالخصوص لمواجهة موجة الحرارة التي يعرفها الوطن والنتائج المترتبة عنها في حالة تعرض لاثارها السلبية. يضيف المصدر نفسه.

كما اوصت وزارة الصحة بضرورة اخذ كل الاحتياطات و عدم التعرض لاشعة الشمس و كثرة شرب الماء و البقاء في مناطق الظل بعيدا عن الحرارة خاصة بالنسبة للمسنين و الاطفال.

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