بيان هام لأصحاب المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات

أنهى والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، إلى علم جميع المواطنين أصحاب المركبات المستوردة أقل من ثلاث (03) سنوات، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين عبر النظام المعلوماتي الجديد، أن آخر أجل لإيداع ملفات مركباتهم على مستوى مكاتب ترقيم المركبات سيكون يوم الخميس المقبل.

وأوضح بيان لمصالح ولاية بجاية أنه “في إطار متابعة عملية ترقيم السيارات المستعملة أقل من ثلاثة (3) سنوات. المستوردة من طرف الأفراد المقيمين عبر النظام المعلوماتي الجديد، ينهي والي ولاية بجاية جميع المواطنين أصحاب المركبات المستوردة أقل من ثلاث (03) سنوات. و المجمركة قبل 2024/12/31، الذين لم يقوموا بعد بإيداع ملفات مركباتهم على مستوى مكاتب ترقيم المركبات. لبلديات إقامتهم بأن آخر أجل لاستقبال الملفات محدد بيوم الخميس 2025/06/19”.

كما أكد المصدر نفسه، أنه على المواطنين المعنيين إيداع ملفاتهم والإسراع في استكمالها أو تصحيح الأخطاء. والنقائص المسجلة في الملفات العالقة قصد معالجتها في الآجال المحددة.

وبخصوص إيداع ملفات المركبات المجمركة ابتداءً من تاريخ 2025/01/01 فسيكون ابتداءً من يوم الأحد 22/06/2025.

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