بيان هام لأصحاب سيارات “22” و”33″

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة وضعها في السير والمعروفة بالرقم البياني “22” أو “33”، لتسوية وضعية مركباتهم. وهذا في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023.

كما اشارت وارة الداخلية، إلى أنه في حال عدم تسوية الوضعية سيؤدي إلى العقوبات. المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا المجال لاسيما أحكام القانون رقم 14.01 المؤرخ في 19 غشت/أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور. عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم.

وفي هذا الصدد، يلزم أصحاب هذه المركبات بإخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا لتحديد سنة أول وضع لها في السير. ومن ثم إيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لهم، لدى مصلحة الترقيم المختصة لإعداد بطاقات ترقيم جديدة. ليتم بعد ذلك استبدال لوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين “22” أو “33” بأخرى تتضمن أول سنة لوضعها في السير.