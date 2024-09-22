بيان هام لأنصار اتحاد العاصمة المتنقلين إلى وهران

أصدرت شرطة وهران، بيانا هاما لأنصار فريق اتحاد العاصمة، المتنقلين إلى “الباهية” تحسبا لمواجهة الملعب التونسي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويستقبل الاتحاد، ممثل الكرة التونسية. مساء اليوم الأحد، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 18:00، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”. بعدما سقط ذهابا بهدف من دون مقابل.

ودعت شرطة وهران، عشاق اللونين الأحمر والأسود إلى ركن سياراتهم على مستوى حظيرة السيارات التابعة لملعب “ميلود هدفي”. مع تجنب الوقوف والتوقف بمحيط الملعب.

وفي بيان آخر، أكدت مصالح أمن ولاية وهران، تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين. مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية للملعب.

كما دعت كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول الامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه. إلى جانب منع دخول القصر للملعب ماعدا المرفوقين بأوليائهم، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية.

وفي الأخير أوضحت ذات المصالح الأمنية، بأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.