بيان هام لأنصار اتحاد العاصمة قبل نهائي كأس الجزائر

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، تنظيم عملية تنقل الجماهير، بمناسبة المباراة النهائية لكأس الجزائر التي ستجمع الفريق بنظيره شباب بلوزداد.

وهي المباراة المقررة يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

تفاصيل التنقل:

موعد الانطلاق: ابتداءً من الساعة 10:00 صباحًا، مجانا.

مكان التجمع: ملعب فرحاني - باب الواد.

شروط التنقل: يسمح بالتنقل عبر الحافلات حصريًا لحاملي تذاكر المباراة. يسمح للقُصّر بالمشاركة في التنقل شريطة مرافقتهم بوليّ أمر. مع ضرورة اقتناء تذكرة لكل شخص. فور الوصول إلى الملعب، سيتم توجيه الأنصار مباشرة إلى البوابات المخصصة لجماهير الاتحاد.

دعوة للانضباط والدعم المثالي

وجّهت إدارة النادي نداءً إلى جماهير الفريق من أجل التحلي بالانضباط والروح الرياضية، وتمثيل ألوان اتحاد العاصمة بالشكل الذي يليق بتاريخه ومكانته، مؤكدة أن الجماهير تبقى الرقم الصعب في معادلة النجاح.

وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على تمكين المناصرين من مساندة الفريق في هذا الموعد الحاسم، في ظروف مريحة وآمنة، من أجل تحقيق نتيجة تسعد كل أبناء الاتحاد.