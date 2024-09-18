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الرياضة

بيان هام لأنصار شباب بلوزداد المتنقلين إلى وهران

بقلم فيصل زيان بوزيان
بيان هام لأنصار شباب بلوزداد المتنقلين إلى وهران
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أصدرت شرطة وهران، اليوم الأربعاء، بيانا هاما لأنصار شباب بلوزداد، المتنقلين لملعب ميلود هدفي.

تحسباً لحضور مباراة فريقهم أمام نادي الجمارك البوركينابي، في إياب الدور التصفوي الثاني من منافسة رابطة أبطال أفريقيا. المقررة هذا الجمعة، بداية من الساعة السادسة مساء.

ودعت شرطة وهران، عبر بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”. أنصار “السياربي” بضرورة ركن مركباتهم على مستوى حظيرة السيارات التابعة للملعب، المعززة بتشكيل أمني شرطي.

وأوضحت شرطة وهران، في بيانها، أنه يُمنع ركن المركبات بالمحيط الخارجي للملعب. مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنه سيتم تحويل المركبات المخالفة للتعليمات إلى المحشر بشكل آلي.

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