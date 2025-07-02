بيان هام لأنصار شباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد تخصيص حافلات لنقل أنصار الفريق نحو ملعب نيلسون مانديلا، بهدف تسهيل تنقل الجماهير ودعم الفريق في هذا الموعد الحاسم.

وذلك في إطار التحضيرات لمباراة نهائي كأس الجزائر المرتقبة السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة.

وأوضحت إدارة “السياربي”، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن أولى الحافلات ستنطلق على الساعة العاشرة صباحًا، من محطة عيسات إيدير. داعية الأنصار إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الكروي الهام.

يأتي هذا القرار في سياق حرص إدارة النادي على توفير الظروف المناسبة لأبناء “العقيبة” من أجل التنقل الآمن والمنظم، ودعم الفريق في سعيه للتتويج بالكأس الغالية.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب بلوزداد سيواجه غريمه اتحاد العاصمة في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والتنافس.