بيان هام لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بيانا هاما إلى حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، الذين إنتهوا من إيداع ملف ترشحهم عبر منصة توظيف.

وجاء في البيان، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنهي إلى علم حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير غير الأجراء، الذين إنتهوا من إيداع ملف ترشحهم عبر منصة توظيف، بأنهم مدعوون للولوج إلى المنصة قصد تأكيد إيداع ملف ترشحهم وتحميل وصل إستلام إيداع ملف الترشح.

وذكرت الوزارة بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح قد حدد بتاريخ الأحد 25 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل. يضيف المصدر نفسه.