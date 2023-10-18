بيان هام لطالبي العمل!

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل، أن تمديد تاريخ صلاحية بطاقة التسجيل طلب العمل، يكون عن طريق إدخال معلومات الطالب للعمل. على غرار “رقم التعريف الوطني، رقم التسجيل للوسيط” على مستوى المنصة wassitonline.anem.dz.

ثم يقوم المعني بالتأكيد لكي يصبح طلب العمل مفعّل لمدة 6 أشهر كاملة مع إمكانية تحميل وطباعة شهادة التسجيل مباشرة من المنصة.

كما إن إعادة تفعيل بطاقة الطلب التي تجاوزت مدة الصلاحية، يكون عن طريق إدخال معلومات الطالب للعمل “رقم التسجيل للوسيط”. على مستوى المنصة ثم التأكيد فيصبح الطلب مفعل لمدة 6 أشهر كاملة. مع إمكانية تحميل وطباعة شهادة التسجيل مباشرة من المنصة.

وفي حالة إعادة تفعيل طلب عمل مع الرغبة في تحديث مهنة رئيسية جديدة على مستوى الملمح المهني. على طالب الولوج لحسابه الخاص wassit en ligne وتطبيق التعبيرات اللازمة على مستوى المنصة. وإنشاء طلب جديد والذي سيكون مفعّل لمدة 6 أشهر مع إمكانية طباعة شهادة التسجيل من الموقع.

كما أشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن إتباع هذه الخطوات تدخل في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تسجيل وتمديد طلبات العمل لفائدة طالبي العمل. لتجنب عناء التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل التابعة لمقر سكناتهم.

ومن جهته، كشف محمد شرف الدين بوضياف المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تم توظيف أزيد من ربع مليون طالب شغل على مستوى القطاعين الإقتصادي العام والخاص عام 2023.

وقال بوضياف، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم توظيف 232 ألف في الجزائر هذا العام. وهو ما يشكّل زيادة بـ24 بالمائة مقارنة بعام 2022. كما جرى طرح 333 ألف عرض في 2023. بزيادة 35 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. مسجلا إدماج أكثر من 541 ألفا في مناصب دائمة هم على مستوى هيئات ومؤسسات عمومية. بينهم 75 ألفا كانوا يتقاضون أجور زهيدة وصاروا بعقود غير محددة المدة.