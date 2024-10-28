بيان هام لطالبي “الفيزا” إلى فرنسا

أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة، “في.أف.أس غلوبال vfs global”. عن تأجيل مواعيد التأشيرة بداية من اليوم الإثنين.

وحسب بيان للمركز عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك، أعلن من خلاله أنه ونظرًا لصعوبة حركة المرور الحالية حول مركز تقديم طلبات التأشيرة لفرنسا، فإنه لا يمكن تلقي طلبات التأشيرة بدون موعد. بما في ذلك أسلاف أو أزواج المواطنين الفرنسيين. بالإضافة كذلك إلى طلبات تجديد تصاريح الإقامة إبتداء من اليوم الإثنين 28 أكتوبر إلى غاية 31 أكتوبر 2024.

وأضاف المركز، أن مركز الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة استلام جوازات السفر سيعملون بشكل طبيعي خلال هذه الفترة.