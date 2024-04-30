بيان هام لطالبي تأشيرة فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الجمعة، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في بيان VFS Global: “نبلغ عملائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم غد الأربعاء.”

وذلك بمناسبة عيد العمال, المصادف للفاتح ماي من كل سنة. يضيف المصدر نفسه.

كما تقدَّم مركز VFS Global بخالص التهنئة إلى كافة العمَّال بعيدهم .