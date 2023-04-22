بيان هام لطالبي “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “VFS Global” المعني باستقبال ملفات التأشيرات نحو فرنسا، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بفرنسا.

وقال مركز VFS Global في بيانها: “نبلغ زبنائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم الأحد ، 23 أفريل 2023”.

ويوصي ذات المركز طالبي تأشيرات فرنسا بمتابعة التحديثات على صفحتة الرسمية على “فايسبوك”. أو الاتصال بالمركز للحصول على أي معلومات إضافية.

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