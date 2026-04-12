بيان هام لفائدة الحجاج

ألزم الديوان الوطني للحج والعمرة حملة تعريفية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تنقل الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج، من خلال اعتماد بطاقة تعريفية مخصصة وتطبيق رقمي حديث.

وأوضح الديوان. أن البطاقة التعريفية للحاج تمكّن من الولوج إلى مختلف الخدمات المقدمة، وتضمن تحسين التنظيم داخل المشاعر المقدسة. إضافة إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتيسير حركة الحجاج بين مختلف نقاط أداء المناسك.

وفي إطار الرقمنة. أشار الديوان إلى إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالحاج عبر تطبيق “نسك”. الذي يتيح خدمات متعددة، من بينها التعرف على بيانات الحاج ومتابعة تنقلاته داخل المشاعر، بما يساهم في ضمان أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

كما وفّر الديوان التطبيق عبر منصتي App Store وGoogle Play. داعيًا الحجاج إلى تحميله للاستفادة من خدماته الرقمية، التي تهدف. إلى تعزيز التنظيم وتحديث منظومة الحج والعمرة.