بيان هام لفائدة الشباب الراغبين في ولوج عالم الفلاحة

إنطلقت، اليوم الأربعاء، التسجيلات لفائدة الشباب والمستثمرين الراغبين ولوج عالم الفلاحة، عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وذلك للإستفادة من المحفظة العقارية الـ8 للاستصلاح في اطار الامتياز، وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 2021 /04/11 المعدل والمتمم. بمساحة إجمالية توازي 643 54 هكتار، موزعة عبر عدة ولايات.

وفيما يخص الولايات المعنية هي كل من تمنراستن في بلديات”تمنراست، عين أمقل وابلسة”. بمساحة 116 هكتار موزعة على خمس محيطات موجهة لفائدة الشباب “زراعات متنوعة”. ولاية البيض: بكل من بلديات” بريزينة والأبيض سيدي الشيخ”. بمساحة 005 44 هكتار، موجهة لفائدة المستثمرين.

بينما حددت المساحة القصوى بـ 1000 هكتار ضمن كل طلب وهي مخصصة لزراعة “البطاطا الموجهة للاستهلاك. وبذور البطاطا وكذا الذرة.

ولاية سيدي بلعباس: عبر بلدية “مرحوم” بمساحة 522 10 هكتار.

وفيما يتعلق بمدة التسجيلات فستستمر طيلة شهر كامل انطلاقا من اليوم، وتتم عبر الموقع الالكتروني: onta.dz

ولأي استفسار عليكم بالضغط على الرابط أدناه، تجدون عبره كافة المعلومات المطلوبة:

https://onta.dz/perimetres-onta-432-ar