بيان هام لفائدة المستوردين 

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، فتح فضاء جديد على المنصة الخاصة بمتابعة وثيقة التوطين البنكي للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، الفضاء الجديد الذي تم إطلاقه اليوم، يتيح للمستوردين طرح مختلف انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بإجراءات التوطين البنكي (تمديد آجال، تغيير البنك، تعديل الفواتير …. إلخ) مما يسهل عليهم عملية الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة وفعالية.

كما دعت الوزارة، جميع المستوردين إلى ضرورة إدراج كل انشغالاتهم عبر الفضاء الجديد، دون وجوب التنقل إلى مختلف المصالح المعنية.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء كجزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.