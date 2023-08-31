بيان هام للأساتذة المرسّمين الراغبين في التنقل لولاية اخرى

أعلمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، الأساتذة المرسّمين، الذين سجّلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، أنه يتعيّن عليهم الولوج إلى الأرضية الرقمية على الحساب (https://ostad.education.gov.dz) ، في الفترة الممتدة من الثلاثاء 5 سبتمبر الى الخميس 7 سبتمبر 2023 منتصف النهار.

وذلك للقيام بما يلي:

– التأكد مرّة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية،

– التأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية،

– سحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات،

– سحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها،

– إيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).

وأضاف ذات البيان، أنه يعتبر تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) أخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه.