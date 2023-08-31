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بيان هام للأساتذة المرسّمين الراغبين في التنقل لولاية اخرى

بقلم النهار أونلاين
بيان هام للأساتذة المرسّمين الراغبين في التنقل لولاية اخرى
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أعلمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس،  الأساتذة المرسّمين، الذين سجّلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، أنه يتعيّن عليهم الولوج إلى الأرضية الرقمية على الحساب (https://ostad.education.gov.dz) ، في الفترة الممتدة من الثلاثاء 5  سبتمبر الى الخميس 7 سبتمبر 2023 منتصف النهار.

وذلك للقيام بما يلي:

–   التأكد مرّة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية،
–   التأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية،
–   سحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات،
–   سحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها،
–    إيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).

وأضاف ذات البيان، أنه يعتبر تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) أخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه.

رابط دائم : https://nhar.tv/tyFh0
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