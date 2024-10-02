بيان هام للجالية الجزائرية في لبنان

قررت سفارة الجزائر بلبنان تعليق نشاط الشؤون القنصلية، بما فيها استصدار التأشيرات. وذلك إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها على فيسبوك أن هذا القرار جاء في ظل تطورات الوضع الأمني في البلد.

كما أكد البيان أن مصالح السفارة تبقى مفتوحة لكل أبناء الجالية الجزائرية الموجودة في لبنان. لمعالجة الأمور المستعجلة والطارئة.

ويبقى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة تحت تصرف الجالية : [email protected]

وتعلم السفارة جميع المواطنينن الجزائرين أن عملية الإجلاء تبقى دائما في طور الإعداد والتنظيم. وستعلمهم فور الانتهاء من عملية التحضير.