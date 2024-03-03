بيان هام للجزائريين المعنيين بأداء حج 2024

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد، بيانا هاما للمواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ / 2024م.

وجاء في البيان:”يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ / 2024م، والذين تحصلوا على شهادة النجاح الأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1445هـ / 2024م. بالإضافة إلى الدفتر الصحي، وكذا شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج،

أنهم مدعون للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000,00 دج شاملة لتذكرة السفر.”

وذلك قبل تاريخ 20 مارس 2024م، مرفوقين بالوثائق التالية:

-جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 14 جوان 2024.

-شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1445هـ / 2024م .

-شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.

للحصول على :

-وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 670,000,00 دج. -وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 170,000,00 دج.

وأشار الديوان في آخر البيان، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها.