بيان هام للحجاج الجزائريين

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة،اليوم الثلاثاء في بيان له، الحجاج الميامين لموسم حج 1446هـ /2025، لشراء سندات الهدي في البقاع المقدسة من الجهات الرسمية والمعتمدة فقط تفاديا للوقوع في التحايل.

وأوضح نفس المصدر، أنه ” لتفادي الوقوع في التحايل، ينصح الحجاج الميامين بشراء سندات الهدي فقط من الجهات الرسمية والمعتمدة في البقاع المقدسة لضمان صحة النسك”.

وأورد الديوان في بيانه إن “الجهات الرسمية المخولة ببيع تلك السندات ممثلة في البريد السعودي سبل، منصة أضاحي (adahi.org)، مصرف الراجحي هدية الحاج والمعتمر الخيرية و منصة إحسان”.