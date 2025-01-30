بيان هام للحجاج الجزائريين

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن موعد دفع تكلفة الحج لهذا الموسم واالمقدرة بـ 84 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر.

وفي بيان للديوان الوطني للحدج والعمرة، فإن كافة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، والذين تحصلوا على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1446هـ/2025م. و الدفتر الصحي. و شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج. فهم مدعوين للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000.00دج شاملة لتذكرة السفر ، وذلك من تاريخ: 02 إلى 28 فيفري 2025م.

كما يجب أن يكون الحجاج مرفوقين بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ: 4 جوان 2025. شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1446هـ/2025م. بالإضافة كذلك إلى شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.

وسيتمكن الحجاج من الحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ: 670.000.00دج. وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ: 170.000.00دج.