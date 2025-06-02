بيان هام للحجاج الميامين !

أصدر مكتب شؤون حجاج الجزائر ، مجموعة من التعليمات التي تدخل في مصلحة الحجاج الميامين المتواجدين في البقاع المقدسة.

ودعا مكتب الحجاج، إلى الالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة (10:00 صباحًا) حتى (4:00 عصرًا). وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة. والالتزام الصارم بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة. وعدم مخالفتها في كافة مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة.

كما شدد على ضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر. وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع. وكذا الاحتفاظ ببطاقة “نسك” وإبرازها عند الطلب. حيث يجب على كل حاج حمل البطاقة طوال تواجده في المشاعر والانتباه لعدم فقدانها. كونها وثيقة تعريفية مهمة تسهّل الوصول إلى الحاج وتقديم الدعم عند الحاجة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور