بيان هام للحُجّاج بخصوص حجز الغرف بمكة المكرمة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الجمعة، أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرّمة ستنطلق ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأنهى الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى علم كافة الحجاج الميامين المسجلين مع الديوان أن عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة ستنطلق ابتداء من يوم السبت 26 أفريل 2025م على الساعة (12:00).

وذلك بالنسبة لحجوزات الرحلات من تاريخ: 10 ماي إلى غاية 15 ماي 2025.

وأكد البيان ذاته أن عملية الحجز الإلكتروني تتم عبر البوابة الجزائرية للحج ، وتطبيق “ركب الحجيج”.