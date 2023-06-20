بيان هام للراغبين في الحصول على فيزا فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وقال مركز VFS Global عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “نبلغ عملائنا الكرام أن بوابة France-visas ستكون قيد الصيانة من 23 إلى 25 جوان 2023.”

وبذلك، فإن يوم الأحد الموافق لـ25 جوان 2023، لن يتمكن مركز طلبات التأشيرة لفرنسا من تلقي ملفات طلبات التأشيرة بما في ذلك أصول أو أزواج المواطنين الفرنسيين وطلبات تجديد تصاريح الإقامة بالنسبة للمتقاعدين. يضيف المصدر نفسه.

وأضاف مركز VFS، بأنه سيتم الإتصال بالعملاء الذين تم تحديد موعدهم في 25 جوان، لإعادة تحديد الموعد نفسه في تاريخ لاحق.

وأشار المركز نفسه في الآخير، إلى أن مركز الاتصال وخدمة استلام جوازات السفر سيعملان بشكل طبيعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.