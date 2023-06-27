بيان هام للراغبين في الحصول على فيزا فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، بيانا جديدا بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وقال مركز VFS Global عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “ نبلغ زبنائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يومي 28 و29 جوان الجاري.

إيداع طلبات فيزا فرنسا قبل 6 أشهر عن التاريخ المحدّد للسفر

وفي بيان سابق، أعلن مركز “VFS Global”، أنه يمكن تقديم طلبات تأشيرة فرنسا قبل 6 أشهر من تاريخ السفر.

وأوضح المركز ذاته، أن مدة صلاحية التأشيرات ستكون متوافقة مع التاريخ المحدّد في الطلب.

وتنطبق هذه القاعدة تنطبق على تأشيرات الإقامة القصيرة والتأشيرات طويلة الأجل. وفقا للمصدر ذاته.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.