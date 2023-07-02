بيان هام للراغبين في الحصول على فيزا فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الأحد، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في البيان الصادر عن VFS Global: “نبلغ عملائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم الأربعاء، 5 جويلية 2023”.

إيداع طلبات فيزا فرنسا قبل 6 أشهر عن التاريخ المحدّد للسفر

وفي بيان سابق، أعلن مركز “VFS Global”، أنه يمكن تقديم طلبات تأشيرة فرنسا قبل 6 أشهر من تاريخ السفر.

وأوضح المركز ذاته، أن مدة صلاحية التأشيرات ستكون متوافقة مع التاريخ المحدّد في الطلب.

وتنطبق هذه القاعدة تنطبق على تأشيرات الإقامة القصيرة والتأشيرات طويلة الأجل. وفقا للمصدر ذاته.