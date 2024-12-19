بيان هام للراغبين في الحصول على فيزا فرنسا
بقلم خالد زوبيري
أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.
وجاء في بيان VFS Global: “نبلغ عملاءنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم الأربعاء، 25 ديسمبر 2024”.
ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالاتصال على الرقم 21998801 213+
أو الدخول إلى الرابط التالي [email protected] .
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