بيان هام للراغبين في الحصول على “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الأحد، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وقال مركز VFS Global عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “نبلغ عملائنا أنه يمكن تقديم طلبات التأشيرة قبل 6 أشهر من تاريخ المغادرة،

لذلك سيتم تكييف صلاحية الفيزا مع التاريخ الموجود في نموذج المتقدمين.

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+. أو الدخول على الرابط التالي [email protected].

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