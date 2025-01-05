بيان هام للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

نشرت اليوم الأحد سفارة دولة فلسطين في الجزائر بيانا موجها للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون بالجامعات الجزائرية.

وجاء في البيان “تنهي سفارة الجزائر بفلسطين إلى علم الطلبة خريجي الجامعات الجزائرية. والمقيمين في الاراضي الجزائرية والراغبين في التقدم المسابقة الدكتوراه التقدم إلى القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة الإيداع ملفاتهم بصفة شخصية. من أجل استصدار رخص الالتحاق بالمسابقة، وذلك في آجال أقصاها الاحد 19 جانفي الجاري

وأكد السفارة أن الملف المطلوب يتكون من:

طلب خطي يذكر فيه المترشح الجامعة التي سيتقدم فيها إلى الامتحان. والتخصص المطلوب.

وصل تأكيد التسجيل في الموقع الوزاري.

صورة عن شهادة التخرج الماستر (الأصلية أو المؤقتة).

صورة عن كشف النقاط الماستر .

صورة عن الرخصة الوزارية للماستر.

صورة عن شهادة البكالوريا.

صورة عن جواز السفر + شهادة الميلاد.