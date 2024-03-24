بيان هام للقضاة وإطارات وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل، عن فتح الترشح للمشاركة كخبراء سواء كمتدخلين و/أو منشطين في مختلف الندوات واللقاءات التي تنظمها الهيئات الأممية.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنه يشترط في المرشحين، إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، ولهم خبرة في مجال التنمية المستدامة سيما في المسائل التالية:

التغير المناخي، والتمويل المناخي، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وتمويل التنمية، والتكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والأنظمة الغذائية، والموارد المائية، ومكافحة الفقر والمساعدة الاجتماعية، والحوكمة.

ودعت الوزارة، القضاة والإطارات العاملين بالجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات تحت الوصاية من الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر، إلى تقديم طلب ترشحهم.

ويتم إرفاق طلب الترشح، ببطاقة السيرة الذاتية ووصف مفصل لمجالات تخصصهم باللغتين العربية والانجليزية. ثم إرسالها عن طريق السلطة السلمية عبر البريد الالكتروني لمديرية التكوين ODDO لوزارة العدل، قبل تاريخ 31 مارس 2024.