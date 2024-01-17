بيان هام للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع

وجهت مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الأربعاء، تعليمة خاصة لمؤسسات تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وأوضح بيان للوزارة، أنه يطلب من جميع مؤسسات تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المتحصلة على اعتماد فتح. اعتماد مسبق لإنجاز أو اعتماد في إطار المناولة، ملأ النموذج المتاح على الرابط التالي: https://miph.gov.dz/mipform/epfae

كما أشار ذات المصدر أن هذا الإجراء جاء في إطار إحصاء المساهمات الأجنبية لدى الشركات المندرجة ضمن قطاع الإنتاج الصيدلاني الوطني.

ويجب ملأ النموذج قبل يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 جانفي 2024، يضيف البيان.

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