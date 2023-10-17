بيان هام للمترشحين المقبولين في مسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء الاختبارات الكتابية للمترشحين المقبولين في المسابقة الوطنية للالتحاق برتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن الاختبارات الكتابية ستجرى في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أكتوبر 2023 على مستوى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه الإختبارات ستكون وفق الجدول الموضح على الصفحة الرسمية للوزارة، والمتوفر عبر الرابط التالي : https://www.mfa.gov.dz/…/announcements…/written-exams