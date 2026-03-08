بيان هام للمترشحين في مسابقة توظيف الأساتذة

تنطلق اليوم الأحد، الموافق لـ8 مارس، عمليات سحب استدعاءات إجراء المقابلة الشفهية لمسابقات التوظيف على أساس الشهادات، للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية في بيان سابق.

وأوضحت الوزارة، أن كافة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم في المسابقة، مدعوون إلى استخراج استدعاءاتهم الخاصة بإجراء المقابلة الشفهية، ابتداء من تاريخ 8 مارس 2026. عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المخصصة لهذا الغرض، على الرابط التالي: https://concours.onec.dz

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن تأجيل موعد إجراء المقابلة الشفهية إلى أيام 24 و25 و26 مارس الجاري، بدلا من التاريخ السابق الذي كان محددا يوم 21 فيفري الماضي.

وجاء ذلك، حرصا من الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء المقابلات وضمان السير الحسن للعملية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.