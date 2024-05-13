بيان هام للمترشحين لمسابقة التوظيف بوزارة الخارجية

‏أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المشاركين في مسابقة التوظيف الخارجي على أساس الاختبار المهني عبر رابط الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة ʺ‏تنهي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم كافة المترشحين المشاركين. في مسابقة التوظيف الخارجي على أساس الاختبار المهني للالتحاق ‎برتبة كاتب. أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المبينة أسماؤهم وفقا للقائمة المرفقة في الرابط الاتي:

https://www.mfa.gov.dz/…/announcement-of-successful…

للولوج إلى الرابط أنقر هنا

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور