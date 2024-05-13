بيان هام للمترشحين لمسابقة التوظيف بوزارة الخارجية
بقلم عايدة.ع
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المشاركين في مسابقة التوظيف الخارجي على أساس الاختبار المهني عبر رابط الوزارة.
وجاء في بيان الوزارة ʺتنهي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم كافة المترشحين المشاركين. في مسابقة التوظيف الخارجي على أساس الاختبار المهني للالتحاق برتبة كاتب. أنه قد تم القبول النهائي للمترشحين المبينة أسماؤهم وفقا للقائمة المرفقة في الرابط الاتي:
https://www.mfa.gov.dz/…/announcement-of-successful…
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