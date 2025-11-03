بيان هام للمتقاعدين !

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر نوفمبر إلى تجديد وثائقهم الثبوتية. وذلك خلال شهر نوفمبر 2025.

ويتيح الصندوق طريقتين لتجديد الوثائق عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي ويعد هذا الخيار الأكثر سهولة. حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بعد دون الحاجة للتنقل.

التقاعد المباشر :

إستخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

التقاعد المنقول :

يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف. وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

بعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق تقاعدي يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

التوجه إلى الوكالة المحلية.

كما تجدر الإشارة أن الصندوق الوطني للتقاعد يعتمد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية، وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بـ:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرملة:

شهادة عدم إعادة الزواج.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة:

شهادة عدم الزواج.

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون:

شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل:

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

