بيان هام للمتقاعدين !

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر أكتوبر إلى تجديد وثائقهم الثبوتية. وذلك خلال شهر أكتوبر2025.

ويتيح الصندوق طريقتين لتجديد الوثائق بالنسبة للمتقاعدين الأولى عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz .

ويعد هذا الخيار الأكثر سهولة، حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بعد دون الحاجة للتنقل.

التقاعد المباشر :

إستخدام خاصية التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

التقاعد المنقول :

ويتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة). باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق تقاعدي RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

كما تجدر الإشارة، أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية. وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

وبالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرملة:

شهادة عدم إعادة الزواج.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة:

شهادة عدم الزواج.

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون:

شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل:

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.