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بيان هام للمسافرين عبر الرحلة البحرية وهران_ اليكانتي

بقلم عايدة.ع
بيان هام للمسافرين عبر الرحلة البحرية وهران_ اليكانتي
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، أن عملية الركوب بالنسبة للرحلة المبرمجة اليوم  الخميس 04 أفريل وهران_ اليكانتي ستكون من الساعة 13:00 زوالا إلى غاية الساعة  18:00 مساءً.

وأوضحت المؤسسة في بيانها “تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام. أن عملية الركوب بالنسبة لرحلة 04 أفريل لرحلة وهران_ اليكانتي ستكون من الساعة:  13:00 زوالاً إلى غاية الساعة  18:00 مساءً. مع ضمان افطار على متن السفينة”.

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