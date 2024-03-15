بيان هام للمسافرين على متن الرحلة البحرية سكيكدة- مرسيليا

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الجمعة، بيان لها يخص المسافرين على متن رحلة سكيكدة-مرسيليا المبرمجة يوم 17 مارس.

وجاء في بيان المؤسسة “في إطار تسهيل عملية التسجيل، سيما بعد إجراءات التصريح الجمركي، تعلم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين جميع ركابها ممن يحوزون تذاكر سفر على متن رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 17 مارس أن التسجيلات تبدأ على الساعة 08:00 صباحا وتنتهي على الساعة 14:00زوالا”.

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