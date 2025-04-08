بيان هام للمسجلين في برنامج عدل 3

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” بيانا هاما حول المسجلين في برنامج “عدل 3”.

وخصّت كالة عدل بيانها للمسجلين في برنامج “عدل 3” الذين لم يتمكنوا من تفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم بسبب رقم التعريف الوطني الوحيد.

وأكدت الوكالة أنه على المسجلين دخول منصة الوكالة www.aadl.dz والضغط على الخانة المخصصة لهم، لاستكمال تفعيل الحساب وتحميل الملفات.

كما وضعت وكالة عدل الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين للرد على استفساراتهم وانشغالاتهم.