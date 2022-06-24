بيان هام للمواطنين الراغبين في حضور حفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

دعت شرطة وهران المواطنين الراغبين في حضور حفل إفتتاح فعاليات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. إلى تفادي إقتناء تذاكر من منصات رقمية غير رسمية. إعتبارا أن ذلك تم عبر المنصة المعتمدة من طرف اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط منصة تذكرتي .

كما حذرت بعض الأطراف من مغبة نسخ أو تزوير تذاكر الذي يعتبر في حد ذاته جرم يعاقب عليه القانون.

وذكرت شرطة وهران أنه لا يمكن دخول الملعب من دون تذكرة على هذا الأساس. كما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني جميع المواطنين أن بلادنا مقبلة على تنظيم حدث متوسطي سيعكس الصورة المثالية والإيجابية لوطننا. لذا يرجى التفهم والتعاون مع المنظمين لهذا الحفل من بدايته إلى غاية نهايته.