بيان هام للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج

أصدر الديوان الوطني للحج و العمرة، اليوم الأحد بيانا صحفيا، أعلن عن فتح عبر الوطن مراكز تكوين وتدريب لفائدة المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لحساب موسم 1444ه/2023م.

وأوضح البيان أنه “تم فتح مراكز للتكوين والتدريب عبر مختلف دوائر وبلديات الوطن لفائدة المواطنين المقبلين على اداء فريضة الحج لهذا الموسم”.

كما يشرف على تجسيد برنامج التكوين المسطر عبر المراكز المشار إليها “أئمة وأساتذة في مختلف الجوانب المتعلقة بأداء مناسك الحج على الوجه الصحيح والسليم”.

ويمكن للمعنيين بهذا البرنامج –يضيف ذات المصدر– “الاطلاع على المساجد التي ستضم مراكز التكوين وتواريخها عبر زيارة صفحة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية إقامتهم أو بالتقرب لأقرب مسجد من مكان السكن”.

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