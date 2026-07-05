بيان هام للوكالات السياحية الراغبة في تنظيم عملية الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى علم كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1448هـ/2027م، أنه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بالعملية، ابتداءً من يوم 06 جويلية 2026م.

وحسب بيان للديوان، تتم عملية التسجيل وسحب دفتر الشروط، عبر البوابة الجزائرية للحج “https://bawabetelhadj.dz”، والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة “https://onpo.dz”.

ويودع الملف يدويًا في ظرف مغلق عليه عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1448هـ / 2027م، ولاية المقر الرئيسي للوكالة….. لا يفتح لدى الديوان الوطني للحج والعمرة-مديرية نشاط الحج-المديرية الفرعية لتنظيم نشاط الحج الكائن بشارع محمد عليلات-بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس-القبة/الجزائر.

وذلك ابتداءً من يوم 07 جويلية 2026م، مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج في حساب الديوان الوطني للحج والعمرة رقم (64) / 001006210300000088) بالبنك الوطني الجزائري، وكالة الأبيار.

وأضاف البيان، أن آخر أجل لاستلام ملفات الترشح سيكون يوم 13 جويلية 2026م، على الساعة 12:00 ظهرا.