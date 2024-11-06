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بيان هام لمتعاملي نقل المسافرين والبضائع

بقلم عايدة.ع
بيان هام لمتعاملي نقل المسافرين والبضائع
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أنهت مديرية النقل لولاية الجزائر، إلى علم متعاملي نقل المسافرين والبضائع ، على انطلاق عملية رقمنة خدماتها على مستوى المديرية.

وأوضحت المديرية في بيان لها “في اطار رقمنة قطاع النقل ، تنهى مديرية النقل لولاية الجزائر متعاملي نقل المسافرين و البضائع. على انطلاق عملية رقمنة خدماتها على مستوى المديرية، وعليه يجب على كل متعامل ملء استمارة المعلومات الخاصة به. المتواجدة على الموقع الرسمي فيسبوك الخاص بالمديرية عبر الرابط الموجود في الموقع او عن طريق فتح QR CODE. كما سيتم ارسال نسخة من هذه الاستمارة على البريد الالكتروني الخاص بالمتعامل”.

كما أكدن المديرية أنه يجب تقديم هذه الإستمارة ممضية من طرف المتعامل أو مسير الشركة عند أي طلب أو خدمة على مستوى مصالح مديرية النقل.

رابط الإستمارة : https://forms.gle/NnS9oHBwF6g1AwYcA

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