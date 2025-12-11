بيان هام لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب

أعلنت “الجزائرية للطرق السيارة”، اليوم الخميس، عبر حسابها على فيسبوك، تحويل حركة المرور بالطريق السيار-شرق غرب، على مستوى خميس الخشنة في ولاية بومرداس.

وأوضحت الهيئة العمومية ذاتها، في بيانها، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب أشغال صيانة ف الطريق السيار شرق-غرب.

وسيتم تحويل حركة المرور مؤقتًا اتجاه البويرة-الجزائر، بالنقطة الكيلومترية 500+34 الواقعة ببلدية الأربعطاش، دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس.

وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على الساعة الثامنة صباحا.