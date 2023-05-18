بيان هام لوكلاء ومصنعي المركبات

أصدرت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني تعليمة هامة للمتعاملين الاقتصاديين متعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.

وأضحت الوزارة في التعليمة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك تعلم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX). وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات استيراد وإنتاج المركبات.

وأضاف البيان ان عمليات التوطين البنكي، لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية.

وأكد التعليمة انه يجب ايداع طلبات شهادات الضبط، ابتداء من يوم الأحد 21/05/2023، على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما يجب تكون أن ملفات طلبات شهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحق.

وإختتمت التعليمة أي ملف غير كامل لا يقبل.