بيان هام من الإتحاد العام للعمال الجزائريين

أصدر الإتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم السبت بيانا هاما بخصصو ماتم تداوله حول تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم الإثنين المقبل لفائدة فئة الأسلاك المشتركة.

وجاء في بيان الإتحاد أنه وعلى إثر تداول رسالة مزورة عبر بعض الوسائط و مواقع التواصل الاجتماعي ، منسوبة زورا الى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تدعو إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم الاثنين 20 أفريل 2026 لفائدة فئة الأسلاك المشتركة .

فإن الإتحاد ينفي نفيا قاطعا وصارما صحة هذه الرسالة جملة وتفصيلا، ويؤكد أنها وثيقة مزورة لا أساس لها من الصحة، ولا تمت بصلة لمواقف أوهياكل الإتحاد .

كما يندد الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشدة بهذا الفعل الخطير الذي يهدف إلى تضليل الرأي العام و زرع البلبلة في أوساط العمال والنقابيين، و محاولة المساس بمصداقية المنظمة النقابية العريقة .

ويؤكد الإتحاد أن مواقفه الرسمية تصدر حصريا عبر قنواته و هيئاته الشرعية ، وفق الأطر القانونية و التنظيمية المعمول بها ، و ليس عبر رسائل مجهولة المصدر .

وأضاف البيان أن الإتحاد يعلن مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد كل ما يقف وراء صياغة هذه الرسالة المزورة أو ترويجها أو نشرها.

وسيتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة من أجل محاسبة المتورطين طبقا للقوانين السارية ، حماية لمصداقية الإتحاد و صونا لحقوق العمال .

ويدعو الإتحاد كافة العمال النقابيين إلى توخي الحيطة و الحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والإعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الإتحاد.

و في الأخير، يجدد الإتحاد إلتزامه بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون و الحوار المسؤول بعيدا عن كل أشكال التضليل و الممارسات غير المشروعة.