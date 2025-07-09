بيان هام من البريد السريع !

دعا البريد السريع، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة. من أجل سلامة عمليات الشحن والاستلام عبر خدماته المتوفرة بالوكالات التجارية للبريد السريع ونقاط البيع والاستلام EMS.

من أجل التكفل الحسن بشحناتكم الواردة عبر منصات التجارة الالكترونية E-COMMERCE و من أجل سلامة عمليات الشحن والاستلام عبر خدماته المتوفرة بالوكالات التجارية للبريد السريع ونقاط البيع والاستلام EMS .

وقال بريد الجزائر، إنّ على الزبون التأكد من جملة من المعلومات، تفاديا لمحاولات الاستغلال الغير المرخص لعلامتها التجارية.

ودعا البريد السريع إلى التأكد من صحة نشاط البائع مع التحقق من هويته ومكان إقامته. وعدم مشاركة معلومات البطاقة الذهبية مهما كانت، لتفادي قرصنة حسابكم البريدي.و عدم إجراء أية عملية تسديد أو تحويل لمستحقات الشحن. ذلك لكون خدماتها تتوفر على خدمة الدفع عند الاستلام ولا تعامل بالدفع المسبق. وطلب رقم التتبع الخاص بكم فور تأكيد والمصادقة على الطلبية.

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