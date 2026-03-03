بيان هام من السفارة الجزائرية في قطر

أكدت السفارة الجزائرية في قطر، أن كل قنوات الاتصال والتواصل مع المصالح القنصلية بالسفارة تبقى مفتوحة، بالرغم من أن الخدمات القنصلية معلقة حضوريا فقط.

وجاء في بيان للسفارة، أنه وبالرغم من أن الخدمات القنصلية معلقة حضوريا فقط تنفيذا لتعليمات السلطات القطرية. وعلى غرار كل السفارات في المجمع الدبلوماسي. فإن كل قنوات الاتصال والتواصل مع المصالح القنصلية بالسفارة تبقى مفتوحة.

كما أن كل الانشغالات المطروحة يتم التكفل بها في حينها من قبل طاقم السفارة الذي يزاول عمله بصفة منتظمة.

وذكر البيان، ببيانات التواصل مع السفارة وهي كالتالي:

البريد الاليكتروني: [email protected]

أرقام الهاتف: 0097444835880

0097444838729

0097444836072-0097444836923