إعــــلانات
الوطني

بيان هام من السفارة الجزائرية في قطر

بقلم نادية بن طاهر
بيان هام من السفارة الجزائرية في قطر
  • 482
  • 0

أكدت السفارة الجزائرية في قطر، أن كل قنوات الاتصال والتواصل مع المصالح القنصلية بالسفارة تبقى مفتوحة، بالرغم من أن الخدمات القنصلية معلقة حضوريا فقط.

وجاء في بيان للسفارة، أنه وبالرغم من أن الخدمات القنصلية معلقة حضوريا فقط تنفيذا لتعليمات السلطات القطرية. وعلى غرار كل السفارات في المجمع الدبلوماسي. فإن كل قنوات الاتصال والتواصل مع المصالح القنصلية بالسفارة تبقى مفتوحة.

كما أن كل الانشغالات المطروحة يتم التكفل بها في حينها من قبل طاقم السفارة الذي يزاول عمله بصفة منتظمة.

وذكر البيان، ببيانات التواصل مع السفارة وهي كالتالي:

البريد الاليكتروني: [email protected]

أرقام الهاتف: 0097444835880
0097444838729
0097444836072-0097444836923

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/70nL0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر